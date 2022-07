Gabi Martins estreia na Festa do Peão de Barretos 2022

Gabi Martins está confirmada na Festa do Peão de Barretos de 2022. O evento, que começa dia 18 de agosto, será um marco na carreira da mineira, que sempre sonhou cantar no tradicional festival. Ela vai se apresentar dia 26/08. Na mesma noite, entre outros, tem ainda Alok, Icaro e Gilmar.

Gabi Martins sobe no palco “Amanhecer”, às 1h30 da manhã, e garante um show produzido exclusivamente para a maior Festa de Peão da América Latina. No repertório, seus grandes hits como “Nenê”. “Prints”, “Joga o laço” e “Recaidinha”, modões, tributos e muitas surpresas.

“Eu estou muito feliz. É a realização de um sonho fazer parte deste evento. Estou muito emocionada com esta confirmação. Agosto chega com o lançamento de “Vou Te Dar Trabalho” e Barretão. Este momento será tão especial que a Brasilera, meu escritório, decidiu captar em uma série todos os bastidores e minha programação para este mega evento. Serão 5 episódios mostrando tudo que viveremos no maior rodeio da América Latina”, afirma Gabi Martins.

Popularmente conhecido como Festa do Peão de Barretos, o evento acontece uma vez por ano no mês de agosto, na cidade de Barretos-SP, e conta com a presença de artistas consagrados da música sertaneja, além de rodeios e queima de alho.

Serviço

Data: 26 Agosto

Endereço: Parque do Peão- Barretos-SP Km 428 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326).

Horário: 1h30 da madrugada

Informações para contato: www.independentes.com.br/festadopeão