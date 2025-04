Gabi Martins comemora parcerias com Luan Pereira e Clayton & Romário

Cantora, compositora e influenciadora digital, Gabi Martins foi a convidada do ‘The Noite’ com Danilo Gentili, exibido pelo SBT, na noite desta segunda-feira, 14 de abril.

No programa, a artista falou sobre os seus mais recentes sucessos com as músicas “Errado Perfeito”, parceria com Luan Pereira, cujo clipe ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube rapidamente, e “Doeu Mas Não Matou”, ao lado da dupla Clayton & Romário.

“A gente tem que sentir que as pessoas vão se identificar com a letra, com a música, e aí vai com a intuição mesmo. O Luan (Pereira) é muito talentoso. Já era meu amigo e fazíamos várias resenhas de vídeos. Sempre fui muito fã do trabalho e das composições dele e, quando eu o chamei, ele topou na hora. Ficou super massa”, disse.

“A música fala sobre um amor sem compromisso. Quem nunca viveu isso? Quando não dá certo com uma pessoa, você se contenta com isso”, complementou.

Sobre o hit com a dupla sertaneja, Gabi relembra os inúmeros beijos que deu em Clayton durante a gravação do clipe. “Beijei 59 vezes, mas beijo técnico, sem língua. Os meninos eu já os conhecia desde os tempos de boteco em Belo Horizonte. Chamei eles para cantar essa música que eu senti que era sucesso e eles toparam na hora.”

Além da carreira musical, Gabi relembrou momentos marcantes de sua trajetória, como a decisão de abandonar a faculdade de odontologia na UFMG: “Estudei três períodos na Federal de Minas, mas era integral. Não dava conta de fazer show e cantar. Na época, já tinha viralizado nas redes sociais.”

Durante a conversa, Gabi ainda relembrou histórias antes e depois da fama e falou sobre o seu status de relacionamento: “Agora estou solteira. Estou à procura, mas está tranquilo.”