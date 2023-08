Gabi Fernandes celebra um ano de namoro com Tamires: ‘Eu sei que é bom’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2023 - 9:49 Compartilhe

A cantora e compositora Gabi Fernandes completou um ano de namoro ao lado da jogadora da Seleção Feminina de Futebol Tamires Dias. No sábado, 5, a artista compartilhou um post para comemorar a data.

“‘Se eu tiver fazendo tanto bem para você quanto você faz para mim eu vou achar é pouco, porque eu sei que é bom!’ – Quando escrevi essa música já sabia o quanto você era especial na minha vida. E agora estou aqui, lançando ela com uma das nossas bandas favoritas que é a Banda Falamansa, revivendo o forrozin que você tanto ama, e te dizendo que estou com você até depois do fim”, escreveu Gabi Fernandes.

“Mais um dia 5, mais um milhão de momentos especiais, e motivos para ser grata, por poder dividir tanta coisa com você. Te amo, conta comigo, feliz dia 5”, concluiu a cantora.

Confira o post:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabi Fernandes (@gabifernandes)

