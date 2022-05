Gabi Brandt se emociona ao conhecer a banda McFly: ‘Gabi de 12 anos, a gente conseguiu’

A influencer Gabi Brandt, de 26 anos, assistiu na noite desta quinta-feira (26) o show da banda McFly, no Rio de Janeiro, e conheceu os músicos nos bastidores.

Segundo Gabi, ela é fã dos músicos desde a adolescência e chegou a assistir a um show deles quando tinha apenas 12 anos. Ela compartilhou em seu Instagram várias fotos ao lado dos músicos.





“14 anos esperando esse momento! Pra Gabi de 12 anos: A GENTE CONSEGUIU”, escreveu a influencer na legenda.

Gabi ainda publicou uma longa série de stories seus no show da banda. Em alguns momentos, ela aparece assistindo à apresentação do palco, nos bastidores.

Na sequência, ela foi para a plateia e mostrou que é mesmo muito fã da banda, cantando todas as músicas junto com eles.

“Ah, se há 12 anos atrás, quando eu tava dormindo na fila do show pra pegar grande, alguém me contasse que eu viveria isso aqui… ainda me recuperando, porém muito feliz! Obrigada”, escreveu Gabi em outra publicação mostrando trechos do show.