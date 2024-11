Gabi Brandt fala sobre saúde do filho após cirurgia: ‘Perda de audição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 16:09 Para compartilhar:

A influenciadora Gabi Brandt, 28 anos, usou as redes sociais para fazer um alerta aos pais sobre os cuidados com a saúde dos pequenos. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira, 6, ela contou que o seu filho Davi, de 6 anos, precisou ser submetido a uma segunda cirurgia para corrigir um problema no aparelho auditivo.

O menino foi operado em janeiro de 2023 e a segunda intervenção aconteceu no final do mês de outubro deste ano.

“Desde muito pequeno, quando o Davi ficava doente, era otite. Em janeiro de 2023, o médico pediu para a gente levar ao otorrino, eu levei, e foi constatado que ele tinha um aumento muito significativo das amígdalas e da adenoide. Ele tinha respiração bucal e roncava bastante à noite. Decidimos fazer uma cirurgia para remover esses dois. A cirurgia correu superbem e a recuperação foi maravilhosa”, começou ela no vídeo.

“Em junho deste ano, comecei a reparar que ele estava desatento. A gente falava com ele, ela não ouvia, a gente tinha que repetir as coisas. Ele começou a ficar mais no mundinho dele e percebi que alguma coisa estava errada”, relembrou ela.

“Voltei ao otorrino e ele estava com uma perda significativa de audição nos dois ouvidos, devido a uma otite média secretora, que é um acúmulo de secreção no lado de dentro do tímpano. Essa era a má notícia. A boa é que era reversível”, informou a influenciadora.

O passo seguinte à descoberta foi um tratamento e, depois, a segunda cirurgia.

“Fizemos tratamento com antibióticos, corticoide e sprays nasais. Não saiu a secreção, por isso tivemos que operar. A adenóide também cresceu, o que não é comum. Decidimos fazer a cirurgia em novembro. Ele drenou a secreção dos dois ouvidos e colocou o que conhecemos popularmente como carretel, que são dois tubos de ventilação nos ouvidos, além de ter tirado um pedaço da adenoide”, descreveu Gabi.

Agora, segundo Gabi, a criança está se recuperando bem e a audição já apresentou sinais de melhora.

Além de Davi, a influenciadora também é mãe de Henri, de 4 anos de idade, e Beni, de 1 ano, todos frutos do antigo casamento com Saulo Poncio. Os dois se separaram em 2022, antes do nascimento do caçula.

