Gabi Brandt é acusada de interferir em investigação de estupro contra Saulo Poncio; entenda o caso

Ex-mulher e mãe dos três filhos de Saulo Poncio, a influenciadora Gabi Brandt foi acusada de interferir na investigação de estupro que tramita contra o cantor. A denúncia foi feita pela suposta vítima, Laura Araújo, nas redes sociais. Segundo ela, Gabi estaria bancando o advogado de uma das testemunhas que prestaram depoimento a favor de Saulo.

Além disso, a suposta vítima também alega que a testemunha em questão é uma ex-amiga dela que não sabe nada sobre o ocorrido. Laura ainda afirma que a ex-amiga prestou falso depoimento.

“Mais de uma amiga dela, que pararam de falar com ela, vieram falar comigo sobre coisas absurdas que ela contava. Ela [ex-amiga da testemunha] contava das duas [testemunha e Gabi Brandt] combinando coisas, que a mulher [Gabi] paga o advogado dela”, declarou a suposta vítima, nas redes sociais.

Também por meio das redes sociais, Gabi Brandt se manifestou após a denúncia de Laura Araújo: “Não sou de resolver as coisas por aqui e acho que vocês já perceberam. Inclusive, já fui muito prejudicada por isso, mas as pessoas acreditam no que querem, independente de pronunciamento. (Como já neguei coisas aqui e até hoje não acreditam em mim, então entendi que não adianta)”.

“Partindo desse princípio, no momento, só posso dizer que obviamente tomarei as providências judiciais cíveis e criminais cabíveis para que essa história seja resolvida no lugar certo”, finalizou.

Entenda o caso

Em outubro de 2022, Laura entrou com a denúncia de estupro contra Saulo Poncio após a influenciadora Brenda Monique acusar o cantor de tentar agredi-la com dois seguranças em um show. Segundo a suposta vítima, o crime teria ocorrido em 2020.

Na ocasião, Gabi Brandt, que estava separada do cantor, alegou que não tinha “mais absolutamente nada a ver com a vida pessoal de Saulo”. Dois meses após a declaração, a influenciadora anunciou que estava grávida do terceiro filho com o músico.

Inspetora de polícia, Jéssica Littleton revelou, em entrevista ao podcast ‘Fala, Guerreiro!’, em 2022, que Laura teve medo de denunciar o caso de estupro e vazar na mídia.

“Na época, ela tinha acabado de fazer 18 anos, tinha em torno de uns 50 mil seguidores, já fazia alguns trabalhos como modelo. Ela não queria ficar conhecida como a menina que foi abusada pelo Saulo, porque ele já era muito famoso e ela tinha essa preocupação”, explicou Jéssica.

O caso de Saulo foi registrado na 14ª DP (Leblon) e encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde é investigado.

