Gabby Petito: Família pede que foto de corpo da influenciadora seja retirado de site de advogado

Steven P. Bertolino, advogado da família de Brian Laundrie, ex-noivo de Gabby Petito, estava usando uma foto do corpo assassinado da influenciadora em seu site. Richard Benson Stafford, advogado da família da blogueira, exigiu que a imagem fosse retirada do domínio em até 14h, segundo informações do TMZ.

Richard ainda deixou claro para Steven que não usasse as fotos dos restos de Gabby em nenhuma rede social, ou a família entraria com uma ação judicial. Gabby foi encontrada na última terça-feira (21) após ter sido dada como desaparecida em 11 de setembro enquanto viajava com o noivo, que voltou para casa sem ela e se recusou a falar com as autoridades. Brian está foragido e é procurado pelo FBI.

