++ G7 se compromete a eliminar energia a carvão até 2035 ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/04/2024 - 8:01 Para compartilhar:

VENARIA REALE, 30 ABR (ANSA) – Os ministros do Meio Ambiente e da Energia do G7 divulgaram nesta terça-feira (30) um comunicado em que comprometem seus países a eliminar progressivamente a geração de energia a carvão na primeira metade da década de 2030.

A promessa está no documento final de uma reunião ministerial do grupo realizada em Venaria Reale, nos arredores de Turim, entre 28 e 30 de abril, encontro que teve a participação da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva. (ANSA).