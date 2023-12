G7 quer resposta ‘firme’ aos disparos de mísseis da Coreia do Norte

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 13:59 Para compartilhar:

O ministros das Relações Exteriores do G7 pediram nesta terça-feira (19) uma “resposta internacional firme” aos disparos de mísseis da Coreia do Norte, que lançou na segunda-feira um míssil balístico de longo alcance.

“É necessária uma resposta internacional firme, rápida e unida, principalmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ante as ações imprudentes da Coreia do Norte”, asseguraram os ministros em um comunicado publicado pelo governo alemão.

Pyongyang lançou na segunda-feira um míssil balístico de longo alcance com capacidade de impactar todo o território dos Estados Unidos, o último de uma série de lançamentos recorrentes este ano, que registrou um número recorde.

“Os ministros de Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e o alto representante da União Europeia condenam veementemente” o lançamento do míssil na segunda-feira, afirmou o G7.

As potências ocidentais, segundo o comunicado, estão “muito preocupadas com qualquer transferência potencial de tecnologia de mísseis balísticos ou nuclear à Coreia do Norte”.

