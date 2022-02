G7 diz que Ocidente cortou alguns bancos de sistema internacional de pagamentos Swift

PARIS (Reuters) – Líderes do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) disseram neste domingo que aliados ocidentais decidiram cortar “certos bancos russos” do sistema mundial de comunicação interbancária chamado Swift.

A declaração em texto conjunto publicado pela presidência da França, não especificou quais bancos russos foram afetados pela decisão. O comunicado acrescentou que uma força-tarefa transatlântica será criada em breve para coordenar as sanções contra a Rússia.

(Por Tassilo Hummel)

