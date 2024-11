G7 de Turismo na Itália defende sustentabilidade e inovação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

FLORENÇA, 15 NOV (ANSA) – Os ministros de Turismo do G7, reunidos em Florença sob a presidência italiana, adotaram nesta sexta-feira (15) um documento que formaliza a intenção comum de difundir os benefícios do setor para o desenvolvimento sustentável e inclusivo, além de fortalecer o fator humano e aproveitar ao máximo da digitalização e da Inteligência Artificial (IA).

A primeira cúpula da história, que chegou ao fim hoje, destacou a relevância do setor a nível internacional, tanto em termos socioeconômicos – como vetor de crescimento sustentável da economia, das comunidades e dos territórios -, como instrumento de promoção da paz no mundo, através da compreensão intercultural e da coesão social.

Os ministros do G7 renovaram a sua intenção de promover o desenvolvimento do turismo sustentável em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas, maximizando os efeitos positivos e gerindo as externalidades nas comunidades locais e no ambiente.

“Se o turismo foi colocado pela primeira vez no centro das economias do G7, é graças à Itália, é uma vitória de toda a Itália. Agora não há como voltar atrás. Na verdade, devemos olhar para frente, para o futuro, e isso também é demonstrado pelo primeiro documento adotado pelos governos do G7 sobre turismo e inteligência artificial”, afirmou a ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè.

O encontro contou com ministros e chefes de delegação de Canadá, França, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia, bem como representantes de Turismo da ONU e OCDE e de países como Brasil, Egito, Índia e Arábia Saudita. (ANSA).