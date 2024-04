G7 condena ataque do Irã contra Israel e pede ‘moderação’ e ‘cessar-fogo imediato’ em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/04/2024 - 13:30 Para compartilhar:

O G7, grupo que reúne as sete economias mais industrializadas do Ocidente, condenou, neste domingo (14), o ataque iraniano contra Israel, pediu “moderação” e defendeu uma “desescalada” com um “cessar-fogo imediato” em Gaza, informou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

“Condenamos por unanimidade o ataque sem precedentes do Irã contra Israel”, informou Michel após uma reunião por videoconferência do G7, para a qual o dirigente europeu foi convidado. “Todas as partes devem mostrar moderação. Manteremos os nossos esforços por uma desescalada. Acabar com a crise em Gaza o mais rápido possível, especialmente por meio de um cessar-fogo imediato, pode fazer a diferença”, acrescentou.

O Irã lançou seu primeiro ataque direto ao território israelense na noite de sábado, em retaliação ao ataque mortal ao consulado de Teerã em Damasco, na Síria, em 1º de abril, que atribui a Israel.

O Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel na noite de sábado, ferindo 12 pessoas, segundo o Exército israelense. Mas quase todos eles foram interceptados antes de chegarem ao território israelense, disse o Exército, com a ajuda de Estados Unidos, Jordânia, Reino Unido e outros aliados.