G7 apoiará a Ucrânia ‘enquanto for necessário’, segundo esboço da declaração

Os líderes do G7 se comprometeram, nesta sexta-feira (14), a apoiar a Ucrânia “enquanto for necessário”, segundo um esboço da declaração final da cúpula, que acontece na Itália.

“Nos solidarizamos em apoiar a luta da Ucrânia pela liberdade e a sua reconstrução durante o tempo que for necessário”, diz o rascunho que a AFP pôde consultar.

Na quinta-feira, no início da sua cúpula anual, desta vez na Itália, as sete democracias mais prósperas do mundo reafirmaram o seu apoio à Ucrânia com o anúncio de um empréstimo de 50 bilhões de dólares (cerca de R$ 270 bilhões).

Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou juntamente com o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, um acordo de segurança para os próximos dez anos, um “sinal poderoso” do seu apoio de longo prazo contra a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

