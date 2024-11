G20:UE apoia aliança contra fome e pede trégua no Oriente Médio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 18 NOV (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou nesta segunda-feira (18) na cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro, e expressou o apoio do bloco à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e apelou por um cessar-fogo na guerra no Oriente Médio.

“A fome e a pobreza são problemas que podem ser resolvidos. É por isso que a UE se orgulha de apoiar totalmente a Aliança como membro fundador. E estamos prontos para assumir compromissos em todos os três pilares”, declarou ela na primeira sessão da cúpula.

Von der Leyen destacou que, “no que diz respeito às políticas internas, a União Europeia está empenhada em fazer da luta contra a pobreza uma prioridade”, lembrando o compromisso de propor a primeira estratégia anti-pobreza da UE.

Durante o discurso, a líder europeia também defendeu uma trégua na guerra no Oriente Médio, onde já foram testemunhadas “muitas tragédias e derramamento de sangue” e “muitas vidas inocentes foram perdidas”.

“Devemos proteger melhor os civis e expandir a assistência humanitária em larga escala. A única maneira de conseguir isso é um cessar-fogo com a libertação imediata dos reféns e o fim do sofrimento do povo palestino”, apelou.

Além disso, afirmou que, “infelizmente, a Rússia, membro deste mesmo G20, está intensificando a guerra na Ucrânia com a ajuda de drones e mísseis iranianos e de soldados norte-coreanos”.

Para von der Leyen, essa movimentação “não só atrasará uma paz justa e duradoura na Ucrânia, mas também aumentará as tensões na Ásia Oriental e no Oriente Médio”.

A presidente da Comissão Europeia alertou que “os conflitos estão destruindo os fundamentos da paz e da segurança internacionais” e “este é um momento que exige coragem e cooperação, pois nosso mundo enfrenta desafios de escala sem precedentes”.

Por fim, garantiu que “eventos climáticos extremos, inundações, secas ou incêndios florestais são um lembrete gritante da necessidade urgente de descarbonizar e proteger a natureza.

(ANSA).