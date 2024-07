G20: Yellen diz que há cooperação muito grande dos EUA com emergentes e cita China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 12:38 Para compartilhar:

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, destacou nesta quinta-feira, 25, que há uma cooperação muito grande dos EUA com países emergentes, citando também a China. “Há colaboração dos EUA com países emergentes e continuamos colaborando para a boa relação com a China para todos poderem continuar competindo”, disse, durante coletiva à imprensa após participar da primeira reunião de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre hoje e amanhã no Rio de Janeiro.

Yellen afirmou que os EUA estão tomando ações sem precedentes na “guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia”, afirmou. “A maior parte dos americanos apoia a ideia de que Rússia não atropele outras soberanias.”

Em relação ao pronunciamento do presidente Joe Biden na quarta-feira, 24, a secretária do Tesouro disse que o democrata trouxe “sabedoria e graça em seus comentários” e acrescentou que a vice-presidente Kamala Harris certamente compartilha dos mesmos sentimentos e valores do presidente.

Yellen afirmou ainda que tanto Biden quanto Harris, nesses últimos 3 anos e meio, vêm trabalhando de Form incansável em nome do povo americano. “Tanto Biden quanto Harris trabalham incansavelmente pelo povo americano”, afirmou. “Os resultados falam por si mesmos.”

Ela frisou que valores da política deste governo são seguidos pela vice-presidente. “Harris claramente entende as necessidades para que famílias possam se desenvolver e prosperar”, disse.

Segundo ela, a vice trabalha em vários programas, incluindo os relacionados a pequenas empresas, minorias, assistência a crianças e fortalecimento do papel dos sindicatos na economia. “Ela conhece as famílias da classe média e sabe o que é importante para a força da economia americana. Tem consciência da necessidade de diminuir custos em alguns setores, como creches e cuidados de saúde.”