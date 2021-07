G20 vai pedir que FMI reserve incentivo a países vulneráveis

Por Francesco Guarascio

VENEZA (Reuters) – Os ministros das Finanças do G20 vão fazer um apelo para que o Fundo Monetário Internacional encontre rapidamente uma maneira para países direcionarem recursos do FMI que não precisam para nações que de fato necessitam, segundo a mais recente versão do comunicado da reunião entre eles em Veneza.

O FMI afirmou na sexta-feira que o seu comitê executivo havia apoiado a alocação de 650 bilhões de dólares de Direitos Especiais de Saque (DES), avançando a distribuição dos recursos aos 190 membros do FMI na direção de uma conclusão planejada para o fim de agosto.

“Para ampliar de maneira significativa o impacto da alocação, pedimos que o FMI rapidamente apresente opções viáveis para que países voluntariamente canalizem parte do seus DES para ajudar países vulneráveis”, afirma o comunicado do G20, que, segundo duas fontes, deve ser publicado sem altrerações pelos ministros da reunião em Veneza.

“Pedimos contribuições de todos os países que podem fazê-las para alcançarmos um ambicioso objetivo de ajudar os países vulneráveis”, afirma.

Alguns países, incluindo França e Estados Unidos, propuseram que adicionais 100 bilhões de dólares em DES que países ricos receberão sejam redirecionados para países mais pobres.

Com a pandemia afetando as finanças de países em desenvolvimento, o G20 concordou ano passado em suspender os pagamentos do serviço das dívidas de 45 países. Estimados 4,6 bilhões de dólares foram empurrados para o primeiro semestre de 2021.

Como alguns países necessitam de um alívio ainda maior de dívida, o G20 também concordou em um parâmetro comum para reestruturar a dívida dos países, sob o qual Chade, Etiópia e Zâmbia já pediram ajuda.

