G20 trabalha em últimos detalhes para adesão da União Africana

NOVA DELHI, 7 SET (ANSA) – Os países do G20 estão definindo os últimos detalhes para garantir a adesão permanente da União Africana, iniciativa que conta com apoio do Brasil.

O grupo é formado por 19 países desenvolvidos e emergentes e pela União Europeia, mas tem apenas um membro do continente africano, a África do Sul.

Segundo fontes qualificadas ouvidas pela ANSA, o novo status da União Africana, organismo que reúne 55 Estados-membros, “pode ser definido até esta sexta-feira [8]” e seria o mesmo da UE, único bloco regional com a condição de membro pleno do grupo.

Atualmente, a UA participa do G20 como “organização internacional convidada”.

As mesmas fontes dizem que a decisão “nunca esteve tão perto”, mas alertam que os detalhes finais estão ligados ao risco de que algum país coloque um veto de última hora, fazendo a adesão ser adiada para 2024, na presidência do Brasil no G20.

Até o momento, no entanto, não surgiram objeções à carta enviada aos líderes dos países do grupo pelo premiê da Índia, Narendra Modi, com a proposta de que a UA assumisse o status de membro permanente.

Por outro lado, a União Africana afirmou na última quarta-feira que ainda não tinha recebido o convite para a cúpula do G20, que acontece no próximo fim de semana, em Nova Délhi, na Índia. (ANSA).

