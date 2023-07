AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2023 - 10:49 Compartilhe

Os ministros do Meio Ambiente dos países do G20 reunidos na Índia nesta sexta-feira(28) falharam em sua tentativa de chegar a um acordo para limitar as emissões de gases de efeito estufa para enfrentar a crise climática, informou o representante da França.

“Não conseguimos chegar a um acordo para limitar as emissões em 2025”, disse à AFP o ministro da Transição Ecológica da França, Christophe Béchu. “Estou muito decepcionado”, afirmou.

