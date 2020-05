G20 promete evitar barreiras comerciais desnecessárias

O G20 prometeu nesta quinta-feira evitar barreiras comerciais “desnecessárias” a produtos como alimentos durante a pandemia de coronavírus, depois que a OMC e o FMI alertaram para o aumento das restrições à exportação.

A pandemia provocou uma grave crise econômica na qual o comércio mundial deverá sofrer um declínio de “dois dígitos” em volume em quase todas as regiões este ano, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os ministros do Comércio e Investimentos do G20 disseram que as restrições aos suprimentos médicos e outros bens essenciais devem ser “proporcionais, transparentes e temporárias” e pediram que não se criem “barreiras desnecessárias ao comércio” e que levem à “interrupção global das cadeias de suprimentos”.

Após uma reunião virtual promovida pela Arábia Saudita, os ministros também pediram que se “abstenham de introduzir restrições aos produtos agrícolas” e se evitem “armazenamento desnecessário de alimentos”.

No mês passado, o Fundo Monetário Internacional e a OMC manifestaram preocupação com possíveis “interrupções no fornecimento” devido a restrições mais severas à exportação de alimentos e suprimentos médicos.