Cúpula do G20: O que é? Quais países participam? O que é definido? Conheça tudo sobre o evento que acontece no Rio

Em 2024, o Brasil sediará pela primeira vez a Cúpula do G20, com início marcado para a próxima quinta-feira, 14. O evento, que reúne as principais economias do mundo, acontecerá no Rio de Janeiro e atrai atenção do mundo inteiro.

Saiba tudo o que você precisa saber sobre a Cúpula do G20:

O que é o G20?

G20 é uma coligação que junta as vinte maiores economias do planeta – daí vem a origem do nome, que significa “Grupo dos Vinte”. Os países membros formam uma liga de cooperação internacional a fim de promover melhorias no desenvolvimento econômico, social, político e sustentável em escala global. Eles discutem as propostas ao longo do ano para, no último dia da Cúpula, assinar os acordos.

A nomeação “cúpula” é uma referência ao termo em inglês “Summit”, que diz respeito ao ponto mais alto de uma montanha. Desse modo, a Cúpula seria o ápice dos debates realizados durante os 12 meses.

Quais países fazem parte do G20?

As nações integrantes da Cúpula são: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia e União Africana.

Como funciona?

A presidência da Cúpula é rotativa e cabe ao país-sede do ano definir os principais assuntos que pautam a reunião. A organização do G20 é dividida em dois âmbitos de atuação: trilha de Sherpas e trilha de Finanças.

Sherpas são representantes dos líderes integrantes do grupo, que participam das negociações e debatem sobre as pautas da reunião. “Sherpa” é um termo usado para denominar o ajudante que, no alpinismo, auxilia o escalador a chegar até o topo da montanha.

Já a trilha de Finanças trata de temas macroeconômicos e é conduzida por chefes de Bancos Centrais e Ministérios de Economia.

Qual o poder do G20?

O grupo de vinte países não detém nenhum tipo de poder legislativo – ou seja, não tem autoridade para formular e aprovar leis.

A competência da Cúpula consiste em assumir compromissos políticos, econômicos, sociais ou qualquer outra esfera de interesse internacional. Os acordos, por sua vez, residem na confiança de que os governos cumprirão as metas estabelecidas.

Quais os temas de 2024?

O Brasil, presidente do evento, instituiu três temas principais para a Cúpula deste ano:

O combate à fome, desigualdade e pobreza

Sustentabilidade, transição energética e enfrentamento de mudanças climáticas

Maior participação de países emergentes no cenário global e atuação em órgãos como a ONU (Organização das Nações Unidas)

Eventos e presenças de destaque

A cúpula com os chefes de Estado ocorrerá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), no aterro do Flamengo, entre os dias 18 e 19 de novembro. Desde quinta-feira, 14, porém, haverá a realização de cerimônias paralelas – que contam com shows ao ar livre, reunião de prefeitos e vinda de cidadãos de diferentes países.

Além disso, personalidades como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, já têm presença confirmada no evento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já afirmou que não comparecerá à solenidade.