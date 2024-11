AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2024 - 20:36 Para compartilhar:

Os líderes do G20 reunidos nesta segunda-feira (18) na cúpula no Rio de Janeiro não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29, que estão estagnadas em torno da questão da financiamento para o combate à mudança climática.

A declaração final também evitou mencionar o compromisso que a comunidade internacional adotou na COP28 de reduzir progressivamente a dependência das energias fósseis.

