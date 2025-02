G20: Ministro italiano diz que protecionismo ameaça crescimento

ROMA, 26 FEV (ANSA) – O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, alertou nesta quarta-feira (26) em um discurso na Cidade do Cabo, na África do Sul, que o crescimento global está ameaçado atualmente pelo protecionismo e por barreiras comerciais.

O político italiano deu a declaração durante seu discurso na reunião dos ministros das Finanças e da Economia do G20, ocorrido em território sul-africano e chefiado por Cyril Ramaphosa, presidente do país.

“Protecionismo, barreiras comerciais e incertezas políticas ameaçam o crescimento global e as cadeias de valor, aumentando os custos de produção e a inflação e enfraquecendo a resiliência econômica”, disse Giorgetti.

Na abertura do evento, que foi dedicado ao fortalecimento da cooperação para o crescimento macroeconômico, Ramaphosa declarou que a “erosão do multilateralismo representa uma ameaça ao crescimento e à estabilidade globais”.

“O G20 foi fundado no princípio da cooperação. Neste momento de incerteza global e tensões crescentes, é mais importante do que nunca que os membros trabalhem juntos. Uma ordem internacional justa, transparente e inclusiva baseada em regras é um pré-requisito para a estabilidade econômica e o crescimento sustentado”, afirmou o mandatário sul-africano.

A cúpula ocorreu em meio aos temores de conflitos comerciais após os múltiplos aumentos de tarifas alfandegárias decididos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, o evento foi realizado sem a presença do principal representante de Washington.

As prioridades da África do Sul na cúpula incluem o fortalecimento do auxílio em caso de desastres, a mobilização de financiamento para uma transição energética justa, a sustentabilidade da dívida para países em desenvolvimento, especialmente no continente africano, e o aproveitamento de minerais essenciais para promover o crescimento inclusivo.

