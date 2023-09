G20 já teve bom progresso em reformas de pagamentos transfronteiriços, diz FSB em carta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 7:54 Compartilhe

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) avalia que o G20 teve “bom progresso” ao lidar com a urgência de reformar os pagamentos transfronteiriços.

Em carta endereçada aos líderes dos países integrantes do G20 e assinada pelo presidente do Conselho, Klaas Knot, o FSB informa que o trabalho levou a um acordo entre os membros do G20 sobre metas quantitativas específicas a serem alcançadas até 2027 “para obter melhores resultados para aqueles que fazem e recebem pagamentos transfronteiriços”.

Segundo Knot, o acordo já está em sua segunda fase, que terá três temas prioritários: “transparência e extensão dos sistemas de pagamentos; quadros jurídicos, regulamentares e de supervisão; e padrões transfronteiriços de troca de dados e mensagens”. Para isso, o presidente destaca que será necessário apoio político e esforços sustentados por parte dos setores público e privado.

O FSB ainda destaca que um novo relatório de progresso, que irá descrever os progressos substanciais já alcançados nas próximas etapas, será apresentado à reunião de Ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em outubro.

