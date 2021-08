G20: Itália defende transformação digital inclusiva

TRIESTE, 5 AGO (ANSA) – A Itália defendeu nesta quinta-feira (5), durante a reunião de ministros do G20 para o desenvolvimento digital e inovação, que a transformação provocada pelas novas mídias e tecnologias deve ser inclusiva para todos os países do mundo.

No evento, que foi realizado na cidade italiana de Trieste, tanto o ministro para o Desenvolvimento Econômico, Giancarlo Giorgetti, como o de Inovação Tecnológica e Transição Digital, Vittorio Colao, destacaram a importância da união internacional.

“A transformação digital deve ser inclusiva e isso quer dizer não deixar ninguém para trás. Ela terá um grande impacto sobre a transformação econômica e deve levar em consideração que as pequenas e médias empresas correm o risco de pagar o preço, bem como os territórios menos desenvolvidos que ainda não participam disso. Não podemos criar um vão nem no interior dos países, nem em nível global”, destacou Giorgetti ao abrir uma das reuniões do dia.

Giorgetti pontuou também que é preciso ter um reforço nas questões de cibersegurança já que, com uma maior conexão entre as nações, o risco de “ataques hackers” também aumenta.

Já Colao ressaltou a importância da “colaboração internacional” para levar ainda mais serviços do tipo para todos os países do mundo. “As ameaças à segurança e ao fluxo de dados podem comprometer o processo de inovação e atrasar a adoção de novas tecnologias. Essas ações podem por em risco a confiança dos cidadãos nas organizações e nas tecnologias”, pontua.

“Precisamos nos abrir para uma maior experimentação, em vários setores da administração pública. Precisamos nos empenhar para mapear, etiquetar, monitorar e compartilhar constantemente os nossos esforços e as nossas soluções sobre o governo digital para responder de maneira sempre mais eficaz às exigências dos cidadãos”, destacou aos presentes.

Durante as reuniões de trabalho, foram compartilhadas experiências adotadas nos países-membros do G20 e debatida a eficiência dessas medidas para resolver problemas, por exemplo, no acesso à documentação online, no combate à evasão fiscal através de inteligência artificial e no combate à violência de gênero ao ajudar mulheres a apresentar denúncias mais facilmente através de instrumentos como chatbot.

O ministro de Inovação italiano ainda destacou que ficou acordado que as prioridades dos governos sobre as questões digitais serão três: “estabilizar, estender e aprofundar os serviços oferecidos”.

Os membros da reunião firmaram ainda a Declaração dos Ministros do Digital – Aproveitando a Digitalização para uma Recuperação Resiliente, Sustentável e Inclusiva”. (ANSA).

