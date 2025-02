G20 das Finanças na África do Sul termina sem consenso

ROMA, 27 FEV (ANSA) – O encontro dos ministros das Finanças no G20 na Cidade do Cabo, África do Sul, foi encerrado nesta quinta-feira (27) sem um consenso sobre o comunicado final.

Além disso, diversas delegações, como dos Estados Unidos e da China, não compareceram à reunião de dois dias.

Com a falta de consenso para o documento conclusivo, a presidência sul-africana do G20 emitiu apenas um resumo das discussões, na qual afirma que os participantes “reiteraram o compromisso de reforçar a cooperação multilateral”. No entanto a ata não citou a palavra “tarifas”, em meio à guerra comercial deflagrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra países como Canadá, China e México, além da União Europeia, todos membros do G20.

Sobre o tema, o ministro da Economia e Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, disse no encontro que é preciso que os países procurem “consolidar o que foi alcançado para evitar retrocessos”.

“Devemos estar conscientes de que abordagens unilaterais e descoordenadas criam tensões entre as nações, além de um ambiente fiscal incerto que desencorajaria os investimentos”, salientou. (ANSA).