G20 cooperará para que super-ricos paguem impostos ‘efetivamente’

AFP 18/11/2024 - 20:37

O G20 cooperará para que os super-ricos paguem “efetivamente” impostos, de acordo com a declaração final assinada nesta segunda-feira (18) pelos principais líderes mundiais que participam da cúpula do grupo no Rio de Janeiro.

“Com total respeito à soberania tributária, nós procuraremos nos envolver cooperativamente para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto sejam efetivamente tributados”, afirma o texto, abordando um dos pontos promovidos pela presidência brasileira do G20.

