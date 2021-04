G20 concorda em ampliar recursos do FMI em US$650 bi em meio a pandemia, mostra esboço

BRUXELAS (Reuters) – Líderes financeiros do mundo vão fechar acordo nesta quarta-feira para ampliar os recursos do Fundo Monetário Internacional em 650 bilhões de dólares para que o organismo possa ajudar melhor os países a lidarem com os efeitos da pandemia de Covid-19, mostrou o esboço do comunicado.

O esboço, a ser endossado por ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais das 20 maiores economias do mundo, também retomou a promessa de combater o protecionismo no comércio mundial, referência que havia sido retirada desde março de 2016 por insistência do governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O esboço, visto pela Reuters, também intensifica a linguagem sobre combate à mudança climática, outro tópico diluído em comunicados do G20 durante a presidência de Trump.

Os líderes financeiros do G20 também irão concordar em prorrogar o prazo de suspensão do serviço da dívida para os países mais vulneráveis do mundo até o fim de 2021, mostrou o esboço.

(Reportagem de Jan Strupczewski)

