G20: Comunicado será entregue para reunião dos ministros, diz Tatiana Rosito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 9:25 Para compartilhar:

A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, disse que as reuniões dos deputies – diretores e secretários de equipes econômicas do G20 – terminaram nesta terça-feira, 28, com uma proposta de comunicado na parte econômica. A proposta será submetida à apreciação de ministros de Finanças nas reuniões que acontecem entre esta quarta e quinta-feiras (28 e 29) na capital paulista.

Em briefing à imprensa na manhã desta quarta, Rosito, que é coordenadora da trilha de finanças do G20, disse que houve apoio nas reuniões de deputies às propostas apresentadas pelo Brasil aos planos de trabalho do grupo, que começaram a ser discutidos em dezembro. “Saímos satisfeitos da segunda reunião de deputies”, comentou a diplomata.

Ela pontuou que a reunião transcorreu sob clima positivo, com as prioridades brasileiras sendo bem recebidas e “caminhando alguns graus” para a sua implementação.

Rosito informou ainda que, de forma inédita na trilha financeira do G20, aconteceu nesta terça, no intervalo entre as agendas, uma reunião informal entre representantes de economias emergentes e desenvolvidas. “Pode ser frutífero trocar ideias à margem das reuniões do G20”, disse a secretária da Fazenda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias