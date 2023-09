G20 chega a consenso sobre declaração final

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2023 - 9:01 Compartilhe

NOVA DELHI, 9 SET (ANSA) – O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou neste sábado (9) um consenso sobre a declaração final do G20, que estava travada devido às discordâncias sobre como abordar a guerra entre Ucrânia e Rússia, país-membro do grupo.

“Graças ao duro trabalho de nossa equipe e com o seu apoio, há um consenso sobre a declaração da cúpula de líderes do G20 em Nova Délhi”, declarou o premiê indiano ao abrir a segunda sessão temática da reunião.

Os detalhes do texto ainda não foram divulgados, mas, nos últimos anos, vem se tornando cada vez mais difícil encontrar um consenso por causa das discordâncias entre países ricos e emergentes, acentuadas pela guerra russo-ucraniana.

Fontes disseram à ANSA que o “texto de compromisso redigido e proposto por África do Sul, Brasil, Índia e Indonésia para superar o impasse teve o aval do G7 e da China, deixando a Rússia isolada e na posição de ter de aceitar”.

No G20 do ano passado, na Indonésia, a declaração final usou o termo “guerra” contra a vontade de China e Rússia e citou a “condenação” da “maioria dos membros” do grupo à invasão à Ucrânia.

“É uma declaração histórica e revolucionária, com 100% de consenso sobre todas as questões geopolíticas e de desenvolvimento. Os novos parâmetros geopolíticos são um poderoso apelo ao planeta, às pessoas, à paz e à prosperidade no mundo de hoje”, celebrou o negociador-chefe do governo indiano, Amitabh Kant. (ANSA).

