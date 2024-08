G20 Brasil: GT da agricultura será de 10 a 14 de setembro em Mato Grosso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 18:24 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura confirmou que o grupo de trabalho da Agricultura do G20 Brasil será de 10 a 14 de setembro em Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. As reuniões ministeriais e técnicas do G20 voltadas à temática da agricultura vão debater, sobretudo, questões como segurança alimentar e adaptação às mudanças climáticas, informou o Ministério. A trilha de agricultura dentro do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) deve contar com mais de 20 delegações presentes, apurou o Broadcast Agro.

O ministério justificou a escolha de Mato Grosso para palco dos encontros agrícolas pela liderança do Estado na produção de grãos e algodão e por ter o maior rebanho bovino do País. A pasta citou ainda que o Estado contempla três biomas: Amazônia, Cerrado e Pantanal. “Mato Grosso foi apontado como lugar ideal para sediar as discussões em torno das práticas sustentáveis na agricultura, segurança alimentar e inovações agrícolas do G20 no Brasil”, afirmou a pasta.

“Se Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro maior produtor de soja do mundo. Conversei com o presidente Lula e ele nos autorizou a fazer o encontro no Estado com os ministros da Agricultura do G20 para debater os avanços da agropecuária mundial”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

O Brasil integra o GT Agricultura desde sua criação, em 2011. O Brasil ocupa a presidência temporária do G20 e, por isso, organiza o evento anual.