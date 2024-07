G20 Brasil: declaração diz que geopolítica será debatida no G20 por sherpas nos próximos meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 19:14 Para compartilhar:

A presidência brasileira do G20 emitiu declaração destacando que conduzirá a discussão sobre temas de geopolítica – a guerra na Ucrânia e a situação em Gaza – entre os sherpas (representantes diretos dos líderes nacionais) nos próximos meses, em preparação para a Cúpula de Líderes do Rio de Janeiro, programada para novembro.

A emissão da declaração foi a estratégia encontrada pela presidência brasileira para encapsular as divergências entres os membros para permitir a elaboração de um documento de consenso ao fim da 3ª Reunião Ministerial de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais.

Devido às divergências entre países membros sobre as questões de geopolítica, o G20 não conseguiu publicar documentos de consenso desde o início da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Com a publicação do documento da presidência brasileira sobre os conflitos, o caminho ficou aberto para a divulgação de um “communiqué”, o comunicado de consenso dos membros e participantes da reunião.

De acordo com a declaração da presidência brasileira, “alguns membros e outros participantes consideraram que essas questões têm impacto na economia global e deveriam ser tratadas no G20, enquanto outros acreditam que o G20 não é o fórum adequado para discutir essas questões.”

“Recordando a Declaração dos Líderes do G20 em Nova Déli, o País Presidencial instou os membros a elevarem seu compromisso com o fortalecimento do G20 como uma plataforma de cooperação eficaz, baseada no consenso como sua ferramenta mais importante”, concluiu a presidência brasileira do grupo.