G20 Brasil: BID se compromete com até US$ 25 bi para a Aliança Global contra a Fome

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 15:57 Para compartilhar:

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta sexta, 15, no Rio de Janeiro, o compromisso de fornecer até US$ 25 bilhões (R$ 140 bilhões) em financiamento para apoiar políticas e programas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do Brasil no G20 para acelerar os esforços de erradicação da fome e para a redução da desigualdade na economia mundial.

O BID também se comprometeu a assegurar que pelo menos 50% dos novos projetos aprovados sejam voltados a populações vulneráveis mais afetadas pela pobreza, o que inclui mulheres, afrodescendentes e populações indígenas, de acordo com comunicado nesta sexta-feira.

“O BID tem o orgulho de se unir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Estamos totalmente comprometidos com sua missão e objetivos”, disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, em nota à imprensa.

O banco pretende também atuar como um braço de financiamento para a Aliança, buscando a realocação de Direitos Especiais de Saque (DES), a moeda do Fundo Monetário Internacional (FMI), como um mecanismo de financiamento híbrido para bancos multilaterais de desenvolvimento.

Esse novo mecanismo, aprovado pelo conselho do FMI, permitirá que o BID amplie significativamente seus financiamentos. Por exemplo, para cada DES equivalente a US$ 1 bilhão canalizado por meio do BID, o banco poderia gerar cerca de US$ 7 bilhões em financiamento adicional, ressalta o comunicado. Isso equivale a 10 milhões de crianças recebendo merenda escolar ou 4 milhões de famílias em pobreza extrema recebendo transferência de renda.