G20: Biden defenderá reforma do FMI e do Banco Mundial

O presidente americano, Joe Biden, defenderá a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) para melhor ajudar os países em desenvolvimento, durante a cúpula do G20 em Nova Délhi, no próximo mês, disse a Casa Branca nesta terça-feira (22).

Biden “vai realmente concentrar grande parte da sua energia na modernização dos bancos multilaterais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o FMI”, disse seu conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

