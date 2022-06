G-7 cogita impor limite de preços para petróleo da Rússia

O Grupo dos Sete (G-7) está discutindo a possibilidade de recorrer a seguradoras para impor um limite nos preços de petróleo da Rússia. Remessas de petróleo russo geralmente são seguradas por empresas da UE ou do Reino Unido, e as autoridades estão explorando a possibilidade de essas seguradoras cobrirem apenas remessas de petróleo russo para países não europeus que se enquadram no preço máximo, segundo pessoas familiarizadas com as discussões. A medida seria construída de forma a coincidir com a proibição de seguros da UE, de acordo com as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires