Fuzil da PM cai no mar durante patrulhamento de helicóptero e banhista devolve; vídeo

Uma cena inusitada, na última manhã de 2024, pegou de surpresa os banhistas na Praia do Forte, em Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Um policial militar deixou cair na água um fuzil enquanto um helicóptero da corporação fazia um patrulhamento aéreo.

A arma foi resgatada com a ajuda de um banhista, que devolveu aos agentes, mas também teria contado com o apoio de policiais que participavam das ações de policiamento na região. Para recuperar o equipamento, o piloto precisou realizar uma manobra, baixando a aeronave bem perto da água.

A situação inusitada foi registrada pelos banhistas, que conseguiram flagrar toda a operação de resgate da arma. Ao final, os banhistas comemoraram com aplausos a ação bem-sucedida.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou ao portal g1, o Comando do Grupamento Aeromóvel (GAM) disse que a arma caiu após se desprender da bandoleira utilizada por um dos militares embarcados no helicóptero.

A Praia do Forte, em Cabo Frio, conta com um esquema de segurança intensificado, mesmo sem programação oficial para a virada do ano.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 400 agentes de diversos batalhões atuam na orla e nas vias de acesso às praias de Cabo Frio para manter a segurança nesta época do ano.