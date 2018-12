Fux ordena prisão de Battisti e abre caminho a extradição

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou nesta quinta-feira (13) que a Polícia Federal efetue a prisão imediata do italiano Cesare Battisti, que vive no Brasil há mais de dez anos, mas cuja extradição é solicitado pela Itália, onde fora condenado à prisão perpétua por homicídios cometidos na década de 1970. A decisão revogou liminar do próprio magistrado, de outubro de 2017, que garantia que Battisti não fosse expulso, extraditado ou deportado até um novo posicionamento do STF.” Em comunicado à imprensa, a Procuradoria-Geral da República confirmou que pediu a prisão ao STF. Raquel Dodge pedido de prisão foi feito “para evitar risco de fuga e assegurar eventual extradição”. (ANSA)