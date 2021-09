Fux fará discurso em resposta a ataques de Bolsonaro ao STF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, fará um pronunciamento nesta quarta-feira (8) no plenário da Corte, antes da sessão de julgamentos, em resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante os atos desta terça-feira (7). As informações são da colunista Carolina Brígido, do UOL.

Segundo a jornalista, Fux prepara um discurso com um recado claro de que ordens do Supremo devem ser cumpridas e que a Corte não se curvará a ameaças.

Nesta terça, durante o ato do Dia da Independência em Brasília, em apoio ao seu governo, Bolsonaro disse que Fux deveria “enquadrar” os ministros para que o Judiciário não “sofrer aquilo que não queremos”, sem especificar exatamente do que estava falando.

Já à tarde, durante o ato na avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não cumprirá mais qualquer ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ainda segundo a colunista, Fux conversou nesta terça individualmente com os demais ministros do Supremo e todos concordaram que é importante o tribunal marcar uma posição diante das ameaças do presidente.

