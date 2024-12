Fuvest 2025: saiba o que esperar e como se preparar para a segunda fase da prova

Luma Venâncioi Luma Venâncio https://istoe.com.br/autor/luma-venancio/ 03/12/2024 - 6:00 Para compartilhar:

A segunda fase do vestibular da Fuvest 2025 está marcada para os dias 15 e 16 de dezembro. Antes disso, os alunos realizaram a primeira etapa da prova, que envolvia 90 questões de conhecimentos gerais. Aqueles que foram convocados após a avaliação inicial deverão comparecer nos dois dias indicados para dar o último passo em direção ao curso superior.

A Fuvest é um dos vestibulares mais visados do país, uma vez que proporciona acesso à Universidade de São Paulo (USP). A primeira fase, que aconteceu no dia 17 de novembro, registrou a menor taxa de abstenção de sua história, somando apenas 7,48%. A lista de chamada para a segunda etapa, por sua vez, teve a divulgação antecipada e veio a público na última sexta-feira, 29. De acordo com os canais oficiais do vestibular, o adiantamento tem o objetivo de garantir mais tempo de preparação para os candidatos.

O documento com o nome dos aprovados pode ser acessado no site da Fuvest. Já os resultados com os locais de prova poderão ser consultados na Área do Candidato – também fixado na página oficial.

O período de organização pré-prova costuma afetar os estudantes, que podem sentir ansiedade e nervosismo em relação à execução do vestibular. Para aconselhar os alunos nesse momento de avaliação, assim como explicar os detalhes sobre o exame, o site IstoÉ conversou com Gabriel Prazeres, professor de Química do Estratégia Vestibulares.

O professor explica que a primeira fase do concurso é composta por questões que abrangem diversas disciplinas, o que dá à prova um teor interdisciplinar. Isso significa que uma mesma pergunta pode englobar diferentes temas, mesclando conteúdos e estimulando a interdisciplinaridade.

Já a segunda fase é dividida em dois dias – um de núcleo comum (em que todos os candidatos aprovados realizam a prova) e outro dia dedicado aos núcleos específicos, que variam de acordo com a área.

“O primeiro dia vale 100 pontos, então eles vão realizar uma prova de português – que envolve interpretação de texto, gramática e literatura – e a redação valendo 50 pontos. Isso é comum para todos os cursos.”

Já a segunda data é composta por 12 questões discursivas sobre temas particulares ao campo acadêmico selecionado. Cursos de ciências da natureza, por exemplo, exigem conteúdos de biologia, física e química – enquanto núcleos como pedagogia, letras e música devem dissertar sobre geografia e história.

Preparação

Segundo o professor Gabriel, os alunos devem ter dois focos principais no primeiro dia da segunda fase da Fuvest: redação e língua portuguesa. Isso porque, além do texto dissertativo, a prova apresenta 50 questões de Português.

A dica essencial, para o educador, é se atentar às edições antigas da prova.

“A dica é pegar temas antigos da redação da Fuvest para entender como é feito o alinhamento e também, claro, buscar boas apostas de professores que vão direcionar quais são os temas mais prováveis e quais são as características do texto. Normalmente são temas mais sociais, mais ambientais, mais críticos. Cada banca tem a sua particularidade e a FUVEST não foge disso.”

Além disso, Gabriel destaca que o conhecimento de obras literárias clássicas é cobrado nas duas fases do concurso, mas com particularidades diferentes em cada etapa. Em contraste com a fase inicial, que indagava sobre noções básicas e objetivas dos livros – tais como enredo, personagens e trama -, a segunda etapa inclui uma reflexão mais crítica. Sendo assim, vale a pena entrar em contato com análises aprofundadas, que levem em consideração o contexto e significado da obra em questão.

Em última instância, a orientação é se basear em versões antigas do vestibular.

“A sugestão é pegar provas antigas para entender qual é o tipo de pergunta. Eu sempre recomendo aos meus alunos, falando que 80% da questão da Fuvest está no texto da questão, no gráfico da questão, na imagem da questão”, indicou o professor.

Datas Fuvest 2025

2ª fase Fuvest 2025: 15 e 16 dezembro de 2024;

Provas de competências específicas: entre 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro 2025, a depender da carreira;

Divulgação do resultado: 24 de janeiro de 2025.