Fuvest 2025: saiba como se inscrever e confira o calendário com as principais datas

Começam ao meio-dia desta segunda-feira, 19, as inscrições para o vestibular 2025 da Universidade de São Paulo (USP). Conforme a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), o cadastro pode ser feito até o mesmo horário do dia 8 de outubro deste ano. A taxa de inscrição tem valor de R$ 211. Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Os candidatos poderão escolher entre mais de 180 cursos da USP, divididos em três áreas do conhecimento, ciências biológicas, exatas e humanas, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa em sete cidades do Estado de São Paulo (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo).

“Todos os candidatos contemplados com isenção ou redução da taxa de inscrição devem realizar a inscrição normalmente dentro do prazo estipulado”, orienta a Fuvest.

Neste ano, a Fuvest oferecerá 8.147 vagas para ingresso na USP.

Distribuição das vagas:

– 4.888 vagas para ampla concorrência;

– 2.053 vagas para pessoas egressas de escolas públicas;

– 1.206 vagas para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

As inscrições para a Fuvest 2025 estarão abertas entre 19 de agosto e 8 de outubro. A 1ª fase do exame está agendada para 17 de novembro e a 2ª fase para 15 e 16 de dezembro.

Para auxiliar os candidatos, já estão disponíveis os guias com as principais informações sobre o processo seletivo, incluindo datas, documentos necessários, programa das disciplinas e recursos oferecidos para candidatos com necessidades específicas.

Veja o cronograma da Fuvest 2025:

– Inscrições Fuvest 2025: das 12 horas do 19/08/2024 até as 12 horas do dia 08/10/2024;

– Data final para pagamento da taxa de inscrição: 08/10/2024;

– 1ª Fase Fuvest 2025: 17/11/2024;

– 2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024;

– Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira;

– Divulgação do resultado da Fuvest 2024: 24/01/2025.

Confira a lista de obras literárias do vestibular da Fuvest 2025:

– Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga;

– Quincas Borba – Machado de Assis;

– Os ratos – Dyonélio Machado;

– Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade;

– A Ilustre Casa de Ramires – Eça de Queirós;

– Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana;

– Água Funda – Ruth Guimarães;

– Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles;

– Dois irmãos – Milton Hatoum.