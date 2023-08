Futuros membros celebram adesão ao Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2023 - 13:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 24 AGO (ANSA) – Os países anunciados nesta quinta-feira (24) como futuros membros do Brics celebraram a entrada no bloco, que promoveu a maior expansão de sua história para dar mais peso ao chamado Sul global.

Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã foram convidados a se juntar a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul a partir de 1º de janeiro de 2024.

“Estamos ansiosos para fazer parte do bloco e alcançar seus objetivos de reforço da cooperação econômica e para fazer a voz do Sul global ser ouvida”, diz um comunicado do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, que governa seu país com mão de ferro desde 2014.

Ainda na África, o presidente da Etiópia, Abiy Ahmed, Nobel da Paz em 2019, mas contestado internacionalmente por causa do conflito na região de Tigré, afirmou que a adesão ao Brics é um “grande momento” para seu país.

“A Etiópia está pronta para cooperar com todos por uma ordem global inclusiva e próspera”, declarou o mandatário nas redes sociais.

Já o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, destacou que o Brics representa “um novo poder emergente no mundo” e conseguiu unir países na “luta contra o unilateralismo” – a nação persa é alvo de sanções dos Estados Unidos por causa de seu programa nuclear.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, também comemorou a entrada no bloco, afirmando que a busca pela integração é uma “política do Estado e aumenta as possibilidades de abertura” para novos mercados.

No entanto, a presidenciável de oposição Patricia Bullrich afirmou que vai se opor à entrada da Argentina caso seja eleita.

“O presidente da nação, que está em uma situação de enorme fragilidade, acaba de comprometer a Argentina a entrar no Brics, no momento em que acontece a guerra na Ucrânia e ao lado do Irã, com quem temos uma ferida aberta”, declarou a candidata.

A “ferida aberta” é o atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia), que deixou 85 mortos em julho de 1994 e cujas suspeitas recaem até hoje sobre iranianos. (ANSA).

