Futuros do Nasdaq tocam nova máxima antes de dados de auxílio-desemprego nos EUA

Por Devik Jain

(Reuters) – Os futuros do Nasdaq 100 atingiram uma máxima recorde nesta quinta-feira, com as ações da Tesla e outras empresas de tecnologia de ponta em alta, enquanto os investidores aguardavam dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego e acompanhavam o progresso em torno do pacote de infraestrutura do presidente Joe Biden.

Os e-minis do Dow Jones subiam 0,57%, enquanto os do S&P 500 ganhavam 0,5%, e os do Nasdaq 100 avançavam 0,57%.

