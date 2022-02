Futuros do minério de ferro em Dalian caem com temores de intervenção na China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam em baixa nesta quarta-feira após uma sessão diurna volátil, com as preocupações com o ambiente regulatório da China moderando o otimismo sobre as perspectivas de demanda pelo ingrediente siderúrgico na maior produtora de aço do mundo.

O contrato de minério de ferro mais negociado para entrega em maio na bolsa de Dalian caiu 0,8%, para 700 iuanes (110,64 dólares) a tonelada, depois de avançar por dois dias e oscilar entre perdas e ganhos ao longo da sessão.

As autoridades chinesas impedirão uma “acumulação excessiva” de minério de ferro e ajudarão a garantir que os traders da commodity tragam os estoques de volta a um nível razoável o mais rápido possível, disse o planejador estatal do país nesta quarta-feira.

A última declaração da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma veio após uma reunião com o regulador do mercado sobre medidas para encurtar o período de armazenamento gratuito para traders de minério de ferro e aumentar os custos dos estoques no porto.

Apesar dos esforços intensificados dos reguladores chineses para conter o rali do minério de ferro neste ano e diminuir as pressões inflacionárias, analistas disseram que as esperanças de aumento da demanda no curto prazo e a possibilidade de interrupções na oferta na Austrália e no Brasil podem dar suporte aos preços.

O vergalhão de aço para construção na Bolsa de Xangai caiu 0,7%, enquanto a bobina laminada a quente recuou 0,4%. O aço inoxidável caiu 2,7%.

O carvão metalúrgico de Dalian subiu 2,3%, estendendo os ganhos para uma sexta sessão, parcialmente apoiado por preocupações com a oferta apertada.

(Por Enrico Dela Cruz em Manila)

Saiba mais