Futuros do açúcar bruto caem quase 3% na ICE, café arábica se consolida

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os preços do açúcar bruto caíram quase 3% na ICE nesta terça-feira, parcialmente atingidos por preocupações de que as usinas aumentarão a quantidade de cana usada para produzir o adoçante em vez de etanol no Brasil, à medida que os preços dos combustíveis caem.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto para outubro caiu 0,57 centavos, ou 2,9%, a 18,84 centavos de dólar por libra-peso.

* Os negociantes disseram que os preços mais fracos do etanol no Brasil podem aumentar a produção de açúcar na região centro-sul, já que as usinas consideram mais lucrativo produzir o adoçante.

* Os contratos futuros de açúcar bruto ampliaram as perdas depois que a Petrobras anunciou um corte nos preços da gasolina, o primeiro movimento desse tipo desde dezembro. A medida tende a aumentar a pressão sobre os preços do etanol.

* O açúcar branco para outubro caiu 14,50 dólares, ou 2,6%, a 539,60 dólares a tonelada.

CAFÉ

* O vencimento do café arábica de setembro subiu 1,3 centavo, ou 0,6%, para 2,165 dólares por libra-peso, com o mercado se consolidando após subir quase 8% na segunda-feira.

* Os negociantes disseram que a compra das torrefadoras contribuiu para o aumento dos preços junto com um dólar mais fraco. Eles também observaram que os estoques de café verde nos EUA aumentaram menos do que a média para esta época do ano, enquanto os diferenciais do mercado à vista permaneceram altos.

* Uma nova queda nos estoques certificados pela ICE para 727.222 sacas – o nível mais baixo desde agosto de 1999 – também ajudou a sustentar os preços.

* O café robusta de setembro subiu 6 dólares, ou 0,3%, para 1.998 dólares a tonelada.

(Reportagem de Marcelo Teixeira e Nigel Hunt)