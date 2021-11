Futuros de Wall St batem novos picos em início de grande semana para Fed

Por Devik Jain

(Reuters) – Os futuros dos principais índices de ações dos Estados Unidos cravaram novas máximas recordes nesta segunda-feira, liderados por ganhos da Tesla e de ações sensíveis à economia, no início de uma semana repleta de dados econômicos e do potencial anúncio de redução de estímulos pelo Federal Reserve.

Tesla Inc subia 3,5% nas negociações de pré-mercado, que indicavam abertura em patamar recorde para a ação depois de a empresa atingir 1 trilhão de dólares em capitalização de mercado na semana passada.

Papéis de outras companhias de megacapitalização de mercado, como Alphabet Inc, Meta Platforms (Facebook Inc), Microsoft Corp, Amazon.com e Apple Inc, tinham desempenho misto.

Exxon Mobil e Chevron Corp adicionavam cerca de 0,7% cada, com o JPMorgan aumentando o preço-alvo para as principais petrolíferas após seus fortes resultados trimestrais na semana passada.

Os principais credores de Wall Street –Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan Chase & Co– ganhavam entre 0,2% e 0,8%. O setor financeiro mais amplo do S&P 500 caiu na semana passada, quebrando uma sequência de três semanas de alta.

O Dow e-minis subia 0,4%, o S&P 500 e-minis ganhava 0,3%, e o Nasdaq 100 e-minis tinha alta de 0,16%.

