Futuros de trigo prolongam perdas em Chicago; milho segue firme com clima nos EUA

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de trigo dos EUA caíram pelo quarto dia consecutivo nesta quinta-feira com otimismo sobre um acordo que pode levar à retomada das exportações de grãos ucranianos do Mar Negro, disseram traders.

Já os futuros de milho subiram pela sexta vez em sete sessões devido às crescentes preocupações sobre o clima quente que prejudica o desenvolvimento das safras no Meio-Oeste dos EUA durante a fase chave de polinização.

“O mercado de milho está sendo negociado em alta novamente esta manhã… observando a previsão do tempo que não está pedindo muita chuva nas áreas mais secas do país”, disse Tomm Pfitzenmaier, analista da Summit Commodity Brokerage, em nota aos clientes.

Os preços do milho e do trigo recuaram dos picos quase recordes que atingiram após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas ainda estavam sendo negociados bem acima dos níveis do ano passado, uma vez que os fluxos comerciais globais permaneceram interrompidos.

Os futuros de soja fecharam em baixa após negociarem em ambos os lados, uma vez que se espalham as preocupações com o efeito do enfraquecimento da economia global sobre a demanda.

Na bolsa de Chicago, o contrato do milho para dezembro fechou em alta de 5,75 centavos, a 6,01 dólares por bushel.

O vencimento setembro do trigo soft vermelho de inverno recuou 15,75 centavos, para 7,95 dólares por bushel, enquanto a soja de novembro caiu 8,50 centavos para 13,41 dólares por bushel.

(Reportagem de Mark Weinraub; reportagem adicional de Michael Hogan em Hamburgo e Naveen Thukral em Cingapura)