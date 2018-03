Futuros de petróleo na China estreiam com salto de mais de 3%

Os futuros de petróleo da China, denominados em yuans, tiveram forte desempenho em sua aguardada estreia nesta segunda-feira, sinalizando o sentimento positivo em relação a um mercado, que, na expectativa de Pequim, poderá dar origem a uma nova referência da commodity para rivalizar com as dos EUA e da Europa.

O contrato de petróleo mais líquido, com entrega prevista para setembro, fechou em alta de 3,3% hoje, a 429,90 yuans (US$ 68,07) por barril na Bolsa Internacional de Energia de Xangai. Foram negociados mais de 42 mil lotes, equivalentes a mais de 21 milhões de barris – com valor estimado em 18,3 bilhões de yuans (US$ 2,9 bilhões) -, segundo dados da Wind Information Co..

Pequim vinha planejando lançar seu próprio mercado de petróleo há vários anos, com o objetivo de estabelecer um preço para a commodity que esteja mais alinhado com as condições locais de oferta e demanda. A China é o maior importador mundial de petróleo depois dos EUA e também o quarto maior produtor da commodity.

Os novos contratos futuros de petróleo negociados em Xangai estão liberados para investidores estrangeiros, na primeira vez que a China lhes dá abertura para negociar em seus mercados desta forma.

Às 7h05 (de Brasília), o petróleo tipo Brent, negociado em Londres, operava a US$ 70,35 por barril, enquanto o WTI, referência dos EUA, estava cotado a US$ 65,61 por barril, ambos em baixa moderada em relação ao fim da semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires.