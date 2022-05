Futuros de milho e soja avançam em Chicago antes de feriado nos EUA

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de milho e soja subiram nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago, apoiados por previsões de chuva que podem retardar o final do plantio no Meio Oeste dos Estados Unidos.





Os contratos do trigo também fecharam mais altos, com os traders saindo de posições de baixa antes do fim de semana do feriado norte-americano do Memorial Day. Os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira.

Os contratos futuros da oleaginosa atingiram seu nível mais alto desde 24 de fevereiro. Os futuros de milho receberam suporte adicional de compras técnicas depois de caírem para seu nível mais baixo desde 8 de abril na quarta-feira.

“O plantio dos últimos 5% a 10% da safra… será crítico e a previsão do tempo para essas áreas não é tão boa”, disse Tomm Pfitzenmaier, analista da Summit Commodity Brokerage em Iowa, em nota a clientes.

Os futuros de milho para julho fecharam em alta de 12,25 centavos a 7,7725 dólares por bushel.

A soja de julho subiu 5,75 centavos, a 17,3225 dólares por bushel.

O trigo soft vermelho de inverno para julho subiu 14,25 centavos a 11,5750 dólares por bushel, recuperando-se de três dias seguidos de quedas.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Rajendra Jadhav em Mumbai)