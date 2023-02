Futuros de milho e soja dos EUA caem antes do relatório do USDA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 19:17 Compartilhe





Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja e milho na Bolsa de Chicago caíram nesta terça-feira, com os investidores ajustando posições antes dos principais relatórios mensais do governo dos EUA sobre oferta e demanda globais.

Os comerciantes estavam focados no tamanho das colheitas de milho e soja na Argentina, já que a seca prejudicou as safras desse importante fornecedor global durante o plantio e os primeiros períodos de desenvolvimento.





O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) fornecerá uma nova atualização sobre sua visão dos danos causados às perspectivas de colheita em seu relatório de estimativas de oferta e demanda agrícola mundial na quarta-feira.

“Normalmente, fevereiro é um relatório benigno, (mas) a Argentina será uma espécie de coringa”, disse Terry Reilly, analista sênior da Futures International.

Futuros de trigo ficaram mistos. Os contratos de trigo duro vermelho de inverno em Kansas subiram com as preocupações sobre a oferta restrita de trigo com alto teor de proteína e novas previsões de tempo seco nas principais áreas de produção das Planícies dos EUA.

Mas os contratos mais ativos do trigo soft vermelho de inverno da Bolsa de Chicago ficaram mais fracos devido às perspectivas de uma forte safra no Meio-Oeste dos EUA e às preocupações com os suprimentos dos EUA lutando para encontrar tração no mercado de exportação.

Os contratos futuros de soja de março em Chicago caíram 6 centavos a 15,1525 dólares por bushel. O milho de março caiu 5 centavos a 6,74 dólares o bushel.

O trigo em Chicago terminou em queda de 0,50 centavo a 7,4975 dólares por bushel, enquanto o trigo de Kansas subiu 10,50 centavos para 8,8650 dólares por bushel.





(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Matthew Chye em Cingapura)

