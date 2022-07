Futuros de milho e soja caem em Chicago com perspectivas de safra nos EUA

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de milho caíram mais de 2% nesta terça-feira e a soja também recuou, com otimismo para as safras ​​​​nos EUA e algumas previsões de chuva na próxima semana, apesar de estresse hídrico em algumas regiões americanas por condições quentes e secas, disseram traders.

Os futuros de trigo fecharam em baixa após uma sessão agitada, caindo depois que o comprador estatal de grãos do Egito cancelou uma licitação internacional para o cereal que atraiu ofertas pelo produto dos EUA.

Na bolsa de Chicago, o milho para dezembro caiu 15,50 centavos, a 5,9525 dólares por bushel. A soja de novembro terminou em queda de 22 centavos, a 13,5825 dólares por bushel e o contrato de trigo para setembro terminou em queda de 0,50 centavo, a 8,1225 dólares por bushel.

O milho e a soja foram pressionados por um relatório semanal sobre as condições das safras dos EUA, divulgado na véspera. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) classificou 64% da safra de milho dos EUA em condições boas a excelentes, percentual estável em relação à semana anterior, enquanto analistas consultados pela Reuters esperavam um declínio de 1 ponto percentual.

Para a soja, o USDA classificou 61% da safra como boa a excelente, abaixo dos 62% da semana anterior, enquanto os analistas, em média, não esperavam mudanças.

“Uma segunda semana consecutiva de classificações estáveis ​​para o milho está dando mais esperança de que a safra atual possa atender ou superar as expectativas do USDA, apesar da continuação de um verão quente e seco”, escreveu Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da StoneX, em uma nota do cliente.

(Com reportagem adicional de Naveen Thukral)