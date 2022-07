Futuros de milho e soja sobem em Chicago; trigo recua

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de milho subiram 1,5% nesta quarta-feira, apoiados por preocupações de que o clima quente e seco no Meio-Oeste dos Estados Unidos possa reduzir os rendimentos das colheitas, disseram traders.

Os futuros de soja também estavam firmes, recuperando-se de quedas acentuadas depois que o relatório mensal de estimativas de oferta e demanda agrícola mundial do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) reduziu as perspectivas de demanda global por safras.

O trigo, no entanto, terminou mais fraco depois de negociar nos dois lados inalterados, com traders buscando clareza sobre o potencial de uma retomada nos embarques do Mar Negro da Ucrânia, devastada pela guerra.

Os ganhos no milho, que fecharam em alta pela quinta vez em seis sessões, ocorreram enquanto a safra dos EUA se aproxima de sua fase crucial de desenvolvimento de polinização.

“O calor intenso está aumentando nas planícies, que devem pulsar periodicamente mais fundo no Meio-Oeste nas próximas semanas”, disse Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da corretora StoneX, em nota aos clientes.

Na bolsa de Chicago, os futuros de milho de dezembro, que acompanham a safra que está sendo cultivada nos campos, fecharam em 8,75 centavos a 5,9525 dólares por bushel.

Os contratos de novembro de soja ficaram 6,50 centavos mais altos em 13,4950 dólares por bushel, depois de atingir uma semana de baixa durante o pregão da noite.

O trigo de setembro caiu 3,50 centavos, indo a 8,1075 dólares por bushel.

(Reportagem de Mark Weinraub, com reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)